Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы отключения электричества. Известно, что все они плановые, а их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет света
с 09:00 до 12:00:
- ул. Б. Садовая 51.
с 09:00 до 17:00:
- с/т «Космос»; с/т «Россельмашевец»; с/т «Агропром».
- ул. Зоологическая 5-45; пер. Старочеркасский 1-15, 2-10; пер. Дальний 17.
- ул. Зенитчиков 22-38, 19-33; пер. Гвардейский 69-83; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Коровкина 39-45.
- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.
с 10:00 до 13:00:
- ул. Королева 10А, 16Б.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU