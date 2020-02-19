2020-02-19T09:19:53+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда

Выясняем, где и когда пройдут отключения света 19 февраля 2020 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда пройдут отключения света 19 февраля 2020 в Ростове-на-Дону.Выясняем, где и когда пройдут отключения света 19 февраля 2020 в Ростове-на-Дону.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы отключения электричества. Известно, что все они плановые, а их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 09:00 до 12:00:

- ул. Б. Садовая 51.

с 09:00 до 17:00:

- с/т «Космос»; с/т «Россельмашевец»; с/т «Агропром».

- ул. Зоологическая 5-45; пер. Старочеркасский 1-15, 2-10; пер. Дальний 17.

- ул. Зенитчиков 22-38, 19-33; пер. Гвардейский 69-83; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Коровкина 39-45.

- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.

с 10:00 до 13:00:

- ул. Королева 10А, 16Б.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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