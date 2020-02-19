2020-02-19T09:41:40+03:00
Общество

Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления

Что необходимо сделать, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов
Наталья ВЕСНИНА
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Как набрать 100 баллов при сдаче егэКак набрать 100 баллов при сдаче егэФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ЕГЭ-2020 несколько новшеств. Они коснутся математики, физики и, особенно, китайского языка. Экзамены традиционно пройдут в три периода: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный период стартует 20 марта и завершится 15 апреля, основной период пройдет с 25 мая по 25 июня.

ЕГЭ для многих является трамплином для того, чтобы поступить в лучшее высшее учебное заведение. В связи с этим самому абитуриенту необходимо понять, какими он видит свое будущее, профессию и себя. Подобный взгляд в будущее поможет повысить мотивацию школьника к тому, чтобы он более тщательно подготовился к сдаче ЕГЭ. А также поможет выбрать именно тот вуз, который лучше всего раскроет его потенциал.

О лучших вузах Ростова-на-Дону и о рекомендациях по сдаче ЕГЭ читайте в лонгриде: https://www.kp.ru/best/rostov/abiturientam-2019/

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