В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. На скамье подсудимых может оказаться злоумышленник, которого подозревают в мошенничестве.
Как рассказали в региональной прокуратуре, подозреваемый в момент предполагаемого преступления находился за решеткой. Он позвонил ростовчане и представился ее внуком. А дальше события развивались по стандартной схеме. Лжеродственник рассказал бабуле, что попал в дорожную аварию. Он сообщил, что ему срочно нужны 40 тысяч рублей. Деньги якобы требовались на то, чтобы его не привлекли к ответственности.
Однако когда деньги оказались у мужчины, ему их показалось мало. И тогда у сердобольной родственницы он попытался выманить еще 200 тысяч рублей. Опомнившись женщина не стала помогать во второй раз и обратилась в полицию.
В итоге злоумышленника вычислили стражи порядка. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на преступление – мошенничество». Не исключено, что к существующему сроку ему добавят еще один.
ИСТОЧНИК KP.RU