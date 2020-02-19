В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:44:25+03:00

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В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. На скамье подсудимых может оказаться злоумышленник, которого подозревают в мошенничестве.

Как рассказали в региональной прокуратуре, подозреваемый в момент предполагаемого преступления находился за решеткой. Он позвонил ростовчане и представился ее внуком. А дальше события развивались по стандартной схеме. Лжеродственник рассказал бабуле, что попал в дорожную аварию. Он сообщил, что ему срочно нужны 40 тысяч рублей. Деньги якобы требовались на то, чтобы его не привлекли к ответственности.

Однако когда деньги оказались у мужчины, ему их показалось мало. И тогда у сердобольной родственницы он попытался выманить еще 200 тысяч рублей. Опомнившись женщина не стала помогать во второй раз и обратилась в полицию.

В итоге злоумышленника вычислили стражи порядка. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на преступление – мошенничество». Не исключено, что к существующему сроку ему добавят еще один.

ИСТОЧНИК KP.RU