В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростовской области осудили женщину, которая несколько лет незаконно получала деньги от государства. Инцидент произошел в Веселовском районе Дона.
Как рассказали в прокуратуре региона, дамочка без прохождения медико-социальной экспертизы получила справку об установлении инвалидности второй группы. При этом сведения, которые содержались в медицинском документе, действительности не соответствовали. Однако гражданка отнесла все необходимые документы в региональное отделение Пенсионного фонда. И таким образом, получила больше 580 тысяч рублей, в качестве ежемесячных выплат.
В отношении нее следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Суд принял решение лишить ее свободы на два года, однако наказание - условное. Кроме того, она должна вернуть государству все незаконно полученные деньги.
К слову, женщина еще может обжаловать приговор: он не вступил в законную силу
ИСТОЧНИК KP.RU