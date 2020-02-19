В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:54:31+03:00

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В Ростовской области осудили женщину, которая несколько лет незаконно получала деньги от государства. Инцидент произошел в Веселовском районе Дона.

Как рассказали в прокуратуре региона, дамочка без прохождения медико-социальной экспертизы получила справку об установлении инвалидности второй группы. При этом сведения, которые содержались в медицинском документе, действительности не соответствовали. Однако гражданка отнесла все необходимые документы в региональное отделение Пенсионного фонда. И таким образом, получила больше 580 тысяч рублей, в качестве ежемесячных выплат.

В отношении нее следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Суд принял решение лишить ее свободы на два года, однако наказание - условное. Кроме того, она должна вернуть государству все незаконно полученные деньги.

К слову, женщина еще может обжаловать приговор: он не вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU