В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:16:06+03:00

В Ростове-на-Дону есть разваливающиеся дома, но не все считаются аварийными. Фото: ГОПАЛО Ольга

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В городе Ростове-на-Дону заработала горячая линия, которая будет посвящена переселению жителей донской столицы из аварийного жилья.

Известно, что она будет работать в городской прокуратуре. А вот звонить можно будет по телефонам, указанным ниже, начиная с четверга, 20 февраля. Там можно будет узнать, как сделать так, чтобы дом был признан аварийным, какие требования для этого должны быть соблюдены, какие экспертизы проведены и подготовлены документы, а также кто все это должен делать.

Кроме того, можно выяснить, кому положен переезд в новое жилье, в какие сроки должны его предоставить и сколько квадратных метров положено на человека. Ну, и наконец, если ваш дом попадает под статус аварийного жилья, но так и не расселен, можно будет пожаловаться.

Спешите, горячая линия будет работать в будние дни до 6 марта.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии

Звоните по номерам: 8 (863) 210-55-18 и 8 (863) 210-55-19

ИСТОЧНИК KP.RU