Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:01:49+03:00

напряженные отношения между Артемом Дзюбой и Валерием Карпиным уже давно стали притчей во языцех. Фото: ФК "Зенит", ФК "Ростов"

Форвард считает, что в России есть другие классные тренеры

Изменить размер текста: A A

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба нелицеприятно отозвался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине во время интервью Youtube-каналу Gena Miller. Форвард отметил, что специалист вызывает у него негативные ассоциации.

- Карпин? Неприязнь! - охарактеризовал свое отношение одним словом зенитовец.

В то же время, Дзюба похвалил другого известного российского наставника Станислава Черчесова, тренирующего национальную сборную по футболу. О нем спортсмен высказался со значительно большим уважением и почтением.

- С чемпионата мира и по сей день — огромное уважение. Тренер сборной, который действительно мне нравится как человек. Его трансформация... Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. Знаю Станислава Саламовича. На чемпионате мира он на меня произвел впечатление. Личностно, - эмоционально заявил футболист.

Отметим, что напряженные отношения между Артемом Дзюбой и Валерием Карпиным уже давно стали притчей во языцех. Время от времени каждый из них нет-нет, да и отпустит острую шпильку в адрес оппонента, которую тут же подхватывают СМИ.

Однако в последнее время Карпин стал относиться к своему бывшему подопечному с истинно нордическим спокойствием, убрав лишние переживания на задний план.

Можно вспомнить, как журналист Роман Гутцайт в интервью сайту Sports.ru рассказывал, как тренер сейчас смотрит на конфликт с Артемом Дзюбой.

- У меня был с Карпиным интересный разговор, когда он ушел в «Ростов». Они играли с Тулой, а там был Дзюба. Я со своим журналистским подходом: «Ну что, к Дзюбе готовишься?». Карпин ответил: «Да какая мне разница, Дзюба или не Дзюба? Только журналисты эту тему педалируют. Вот меня спрашивают: «Как-то особенно будете готовить команду к Дзюбе?». Да вы что, с ума сошли? Представьте, что стою перед ребятами и говорю им: «Вот в этой команде Дзюба, с ним надо особенно внимательно». Что они мне скажут? А если Дзюбу заменят, выйдет Джорджевич, с ним можно вообще не внимательно, а пиво пойти пить? - передал Гутцайт слова Карпина.

Кроме того, Валерий Георгиевич, ранее выступая в качестве ведущего на телеканале «Матч ТВ», не возражал, если к нему на эфир придет Артем Дзюба .

- Пожалуйста, пусть приходит. Чем больше действующих футболистов, тем лучше, - взвешенно объяснял свою позицию специалист.

Напомним, что под руководством Карпина Дзюба играл в «Спартаке». Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, а в 2018 году он отдал Дзюбе капитанскую повязку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артем Дзюба рассказал, как Валерий Карпин хотел закатать его как футболиста

Нападающий прошелся в интервью по главному тренеру ФК «Ростов» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU