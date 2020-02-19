2020-02-19T12:06:22+03:00
Общество

"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры

Добро она копила долгие месяцы
Ольга ГОПАЛО
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Стоп-кадр с видео. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Стоп-кадр с видео. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, которое активно обсуждают Интернет-пользователи. На нем горы мусора, которые лежат под окнами многоэтажки. Автор видеоролика написал, что происшествие случилось в Западном жилом массиве - на улице Жмайлова.

- Сумасшедшая женщина выкинула из квартиры все вещи, - написал автор ролика. - Они так и лежат в куче. Местные жители пишут на нее заявления, но ее никуда не забирают. В дом проведен газ, а люди боятся, что она может взорвать весь дом.

Под кадрами уже сотни комментариев. Нашлась и соседка.

- Это ужас, мы живем прямо под ней, словами не передать того,что она творит. Покоя нет ни днем, ни ночью, а грохот жуткий, - пишет Ольга Хомина.

- У нас на Жмайлова, только в другом доме, такая же ситуация, - написала другая ростовчанка.

Многие сочувствуют жильцам, а некоторые отнеслись к увиденному с юмором.

- Да ничего вы не понимаете, просто переезжает и решила сэкономить на грузчиках! Кстати не плохой такой вариант переезда, надо запомнить, - откомментировал один из ростовчан.

Сумасшедшая выкинула вещи из квартиры на Жмайлова 27б 18.2.2020 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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