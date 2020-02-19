2020-02-19T12:36:23+03:00
Общество

ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020

Это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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В ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020 вошел сайт Южного федерального университета. Известно, что это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе. Так, ЮФУ вошел в двадцатку лучших web-порталов вузов России. В частности, университет занял 14 место, а в мировом рейтинге - 1269-е, укрепив свои позиции. Речь идет о первой в 2020 году версии the Ranking Web.

Напомним, начиная с 2004 года рейтинг Webometrics готовит лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в национальный Центр информации и документации при Высшем совете по научным исследованиям Испании. Рейтинг формируется по критериям наполняемости, степени поддержки и популярности web-сайтов вузов. Результаты публикуются дважды в год. А в оценке участвуют более 25 тысяч вузов мира, но к ранжированию допускаются меньше половины.

Оценивают вузы по таким показателям, как количество загруженных на сайт и проиндексированных поисковой системой Google документов, число ссылок с других ресурсов, открытость, а также академическое качество - речь идет о цитируемости научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago.

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