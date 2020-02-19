Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Несколько бывших и действующих сотрудников полиции Ростовской области подозреваются в создании преступного сообщества. Под защитой некоторых сотрудников правоохранительных органов Матвеево-Курганского района алкоголики, бомжи и другие асоциальные личности совершали грабежи, а также мелкие кражи.
Сейчас на счету банды числятся 11 эпизодов противоправной деятельности на территории Матвеево-Курганского района. Подозреваемых задержали накануне, уголовное дело возбудил следственный отдел Неклиновского района.
- Из магазинов члены банды похищали продукты – сгущённое молоко, колбасу и другие съестные товары, - сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах донского региона.
По его словам, на территории Матвеево-Курганского района преступное сообщество похитило контрафактные сигареты на сумму более 7 миллионов рублей. Задержанных подозревают и в краже терминалов для оплаты мобильной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU