2020-02-19T13:58:51+03:00
Общество

Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей

Злоумышленники совершали кражи из магазинов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Задержанных подозревают и в краже терминалов и крупной партии сигаретЗадержанных подозревают и в краже терминалов и крупной партии сигаретФото: Валентин ДРУЖИНИН
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Несколько бывших и действующих сотрудников полиции Ростовской области подозреваются в создании преступного сообщества. Под защитой некоторых сотрудников правоохранительных органов Матвеево-Курганского района алкоголики, бомжи и другие асоциальные личности совершали грабежи, а также мелкие кражи.

Сейчас на счету банды числятся 11 эпизодов противоправной деятельности на территории Матвеево-Курганского района. Подозреваемых задержали накануне, уголовное дело возбудил следственный отдел Неклиновского района.

- Из магазинов члены банды похищали продукты – сгущённое молоко, колбасу и другие съестные товары, - сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах донского региона.

По его словам, на территории Матвеево-Курганского района преступное сообщество похитило контрафактные сигареты на сумму более 7 миллионов рублей. Задержанных подозревают и в краже терминалов для оплаты мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
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