2020-02-20T12:37:59+03:00
Общество

Рестораны, цветы и сувениры: На подарки любимым ростовчане потратили на 30% больше

В ВТБ проанализировали траты жителей региона на День всех влюбленных в этом году
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Ростовчане стали более щедрыми при выборе подарков на День влюбленный. Такой вывод можно сделать, изучив аналитику, которую предоставили специалисты ВТБ. Там подсчитали, что общая сумма покупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на треть - до 2,9 млн рублей, а количество операций возросло на половину - до 3,2 тыс. штук. При этом наибольший рост - на 81% - зафиксирован в магазинах сувениров и подарков.

Известно, что больше всего дончане потратили в ресторанах - свыше 2 млн рублей. Всего там было совершено 2 тыс. транзакций, а число операций выросло на 54%. На втором месте по объему праздничных трат - магазины цветов, где потрачено более 500 тыс. рублей. При этом средний счет за один букет достиг 900 рублей. Это, правда, на 44% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в сувенирных магазинах пользователи банковских карт потратили свыше 300 тыс рублей, в барах и клубах - 76 тыс. рублей. При этом средний чек в данной категории составил 460 рублей, а рост по сравнению с прошлым годом составил 27%.

КОМПЕТЕНТНО

«Банковскими картами стали пользоваться чаще»

- В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд, - рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны.

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