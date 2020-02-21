В Ростове-на-Дону более 300 человек стали волонтерами Ресурсного центра по поддержке добровольчества при ДГТУ

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:36:14+03:00

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21 февраля с деятельностью созданного при ДГТУ Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий ознакомился первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Известно, что это единственная на Юге России площадка подобного рода. Здесь добровольцы получают навыки оказания первой помощи и учатся гражданской обороне. Экскурсию лично провел ректор опорного вуза Бесарион Месхи.

- Сегодня добровольческое движение играет важную роль для социального развития общества, - отметил Бесарион Чохоевич. - Именно волонтеры всегда первыми приходят на помощь пострадавшим, ведут просветительскую работу с населением. А ресурсный центр – это важная площадка для нашего города и региона, где созданы все условия для подготовки добровольцев. Здесь молодые люди смогут освоить азы профессии спасателя. Уверен, эти знания будут помогать им в течение всей жизни, независимо от того, какую профессию они в итоге выберут.

Фото: ДГТУ

Так, ресурсный центр работает с октября 2019 года. За этот период в ряды добровольцев вступило более 300 молодых людей. Они регулярно проводят показательные выступления, мастер-классы и принимают участие в ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Желание помогать людям у вас преобразовалось в настоящую профессиональную деятельность, - обратился к добровольцам Игорь Гуськов. - Только за вторую половину прошлого года вашей работой охвачено более 5,5 тысячи дончан. Своим неравнодушием, самоотверженным трудом, профессионализмом вы оказали помощь и содействие людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Надеюсь, что в будущем кто-то из вас выберет профессию спасателя.

Так, сумма финансирования из областного и федерального бюджета составила более 11 миллионов рублей. На эти деньги также оборудовали кабинеты для проведения лекций, практических занятий и тематических встреч по обучению добровольчеству, закуплены аварийно-спасательный автомобиль, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, туристическое оборудование, палатки, спальники и многое другое.