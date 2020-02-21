2020-02-21T14:54:45+03:00
Общество

Оставил футбол на неопределенный срок: новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Контракт со спортсменом подписали всего три дня назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист получил травму на тренировкеФутболист получил травму на тренировкеФото: Борис КУДРЯВОВ
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В пятницу, 21 февраля, 32-летний знаменитый футболист Дмитрий Тарасов, супруг ростовской модели Анастасии Костенко, получил серьезную травму на тренировке.

Полузащитник "Рубина"покинул поле и сразу отправился к врачам, которые стали обследовать игрока.

- Игрок получил перелом ноги и выбыл из строя на длительный срок, - сообщает Sport24.ru.

Футболист Дмитрий Тарасов присоединился к Рубину в январе в качестве свободного агента. Ранее он играл за "Локомотив". Из-за зимних сборов в Турции полузащитник пропустил роды третьей дочери от Анастасии Костенко. Три дня назад, он подписал контракт с казанцами до конца текущего сезона

ИСТОЧНИК KP.RU

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