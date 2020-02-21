Добились своего: на Западном снесут незаконную платную парковку

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:09:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Собственники квартир жилого дома, расположенного по улице Зорге, 41/46, добились решения о сносе платной парковки, спонтанно организованной под окнами.

- Неизвестные люди поставили столбы, натянули сетку, подключили свет и требуют плату за стояку. Жители попросили документы, в ответ услышали: «Документов нет, мы просто волевым усилием пришли сюда, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Жильцы подали жалобу в администрацию Советского района Ростова-на-Дону.

Городские чиновники приняли решение о необходимости добровольно снести установленное сооружение и освободить земельный участок до 18 марта 2020 года. Если требования властей не будут выполнены, то собственников ждет судебный иск.

Горожане не верят, что решение будет реализовано на деле. Работники платной парковки смеются над ответом чиновников.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU