2020-02-21T15:09:21+03:00
Общество

Добились своего: на Западном снесут незаконную платную парковку

Злоумышленники захватили участок земли о стали собирать деньги
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Незаконная парковка на Зорге. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Незаконная парковка на Зорге. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

Собственники квартир жилого дома, расположенного по улице Зорге, 41/46, добились решения о сносе платной парковки, спонтанно организованной под окнами.

- Неизвестные люди поставили столбы, натянули сетку, подключили свет и требуют плату за стояку. Жители попросили документы, в ответ услышали: «Документов нет, мы просто волевым усилием пришли сюда, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Жильцы подали жалобу в администрацию Советского района Ростова-на-Дону.

Городские чиновники приняли решение о необходимости добровольно снести установленное сооружение и освободить земельный участок до 18 марта 2020 года. Если требования властей не будут выполнены, то собственников ждет судебный иск.

Горожане не верят, что решение будет реализовано на деле. Работники платной парковки смеются над ответом чиновников.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соборную вызвали 12 ростовских гандболисток
В Ростове-на-Дону обсудили программу цифровой трансформации ДГТУ
Стал известен точный диагноз футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова
Свекровь из кошмарного сна: новой героиней сериала «Сваты-7» окажется иностранка
Руководитель Ростовского государственного цирка: «Походы в цирк должны стать приятной привычкой в жизни каждой семьи»
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Почти 100 миллионов рублей концерн «Росэнергоатом» перечислил на строительство Центра единоборств в городе Волгодонске
Добились своего: на Западном снесут незаконную платную парковку
Оставил футбол на неопределенный срок: новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
В Ростове-на-Дону более 300 человек стали волонтерами Ресурсного центра по поддержке добровольчества при ДГТУ