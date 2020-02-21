Почти 100 миллионов рублей концерн «Росэнергоатом» перечислил на строительство Центра единоборств в городе Волгодонске

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:10:28+03:00

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Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников и глава администрации Волгодонска Виктор Мельников подписали договор о благотворительной поддержке концерном «Росэнергоатом» строительства Центра единоборств в городе Волгодонске. Атомщики выделили на эти цели 99 млн 500 тыс рублей. Строительство центра планируется завершить в 2022 году. Ежедневно в нем смогут заниматься более 600 человек.

- Это планомерная работа Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», Ростовской атомной станции и администрации города Волгодонска. – отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. - Я рад, что идея, которая витала в воздухе, нашла реальное воплощение. Создан проект, он прошел экспертизу, администрация города отвела под строительство землю. Теперь решен и финансовый вопрос. Я рад, что скоро в Волгодонске появится современный спортивный объект, который будет не просто спортивным объектом, но и украшением города.

Возведение центра единоборств атомщики финансируют в равных долях с правительством Ростовской области. Соответствующее соглашение подписано губернатором Василием Голубевым в конце прошлого года. Как отметил глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, в ближайшее время будут проведены торги на определение подрядной организации, которая займется строительством объекта.

Впервые вопрос о необходимости строительства в Волгодонске центра единоборств был озвучен во время визита в октябре 2017 года в Волгодонск Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.