Руководитель Ростовского государственного цирка: «Походы в цирк должны стать приятной привычкой в жизни каждой семьи»

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:24:28+03:00

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Мероприятие провел руководитель Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер и артистка шоу «Аливрувер» Анастасия Филатова-Клыкова.

- Мы осознаем, что 90-е стали не самым лучшим временем для циркового ремесла, из-за того, что упало финансирование, кроме того появились частные цирки, которые конкурировали за внимание у зрителя с государственными представлениями. Это сказалось на отношении к нашему искусству у зрителя. Люди стали реже ходить в цирк. И сейчас наша основная задача - привлечь в цирк публику, которая обычно не рассматривает его в качестве времяпрепровождения, - отметила Анастасия Филатова-Клыкова.

Игорь Байтингер подчеркнул, что основные проблемы цирка - утрата культуры посещения цирка среди ростовчан, пристальное внимание зоозащитников, которые не совсем понимают специфику работы цирковых животных и, конечно, необходимость ремонта.

Руководитель Ростовского цирка отметил, что цирк со временем стал восприниматься как место для детского досуга, но это не совсем верно.

- Походы в цирк должны стать приятной привычкой в жизни каждой семьи. Мы хотим, чтобы цирк воспринимали как место, где можно провести время всей семьей, не только маме или бабушке с ребенком. Поверьте, на современных представлениях найдется, чем удивить и маму, и папу, и бабушек с дедушками. Но прежде всего мы хотим привлечь внимание к нашим выступлениям нового поколения. Мы хотим превратить цирк в место для свиданий. Уверены, что молодежь уже пресытилась кафешками и кино, но то, что они увидят на манеже, позволит им перенестись в другую реальность, и подарит эмоции ни на один день.

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