В Ростове-на-Дону обсудили программу цифровой трансформации ДГТУ

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:17:05+03:00

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С 20 по 21 февраля в Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону прошла стратегическая сессия «Проектирование цифрового университета». А экспертами на ней выступили представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Известно, что курсы повышения квалификации прошли и деканы факультетов, и сотрудники опорного вуза, ответственные за внедрение цифровых технологий. Они обсудили подходы к формированию концепции программы цифровой трансформации вуза, основные направления преобразований и содержание мероприятий. А ключевой частью интенсива стала разработка модели цифровой трансформации ДГТУ по направлениям: «Системы управления на основе данных», «Цифровые образовательные технологии», «Индивидуальные образовательные траектории» и «Компетенции цифровой экономики».

- Цифровизация - необходимая составляющая для развития всех отраслей экономики, – подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Для того чтобы университет мог своевременно реагировать на вызовы современности, необходимо трансформировать образовательный процесс, эффективно и гибко применять новейшие технологии. Уверен, эта стратегическая сессия позволит нам оценить наши возможности и понять, в каком направлении необходимо двигаться.

Кроме того, в рамках стратегической сессии университет посетил и научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. Он не только познакомился с инфраструктурой донского вуза, но и пообщался с учеными и студентами.