2020-02-21T17:48:42+03:00
Общество

В соборную вызвали 12 ростовских гандболисток

Их тренирует Амброс Мартин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В сборную вызвали 12 спортсменокВ сборную вызвали 12 спортсменок
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В пятницу, 21 февраля, стал известен состав сборной России по гандболу. В команду вызвали 12 спортсменок ГК «Ростов-Дон».

Сборная примет участие в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года с 20 по 22 марта. Матчи пройдут в венгерском городе Дьере. Наша команда сыграет со сборными Венгрии, Сербии и Казахстана.

- В составе сборной будут играть: Анна Седойкина, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ирина Никитина, Ярослава Фролова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Валерия Маслова, Юлия Манагарова, Марина Судакова, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Всех 28 спортсменок будет тренировать Амброс Мартин, который одновременно тренирует и клуб «Ростов-Дон».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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