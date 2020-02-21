В соборную вызвали 12 ростовских гандболисток

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 февраля, стал известен состав сборной России по гандболу. В команду вызвали 12 спортсменок ГК «Ростов-Дон».

Сборная примет участие в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года с 20 по 22 марта. Матчи пройдут в венгерском городе Дьере. Наша команда сыграет со сборными Венгрии, Сербии и Казахстана.

- В составе сборной будут играть: Анна Седойкина, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ирина Никитина, Ярослава Фролова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Валерия Маслова, Юлия Манагарова, Марина Судакова, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Всех 28 спортсменок будет тренировать Амброс Мартин, который одновременно тренирует и клуб «Ростов-Дон».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU