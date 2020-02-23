2020-02-23T09:17:43+03:00
Общество

Сухое дерево разбило пять припаркованных автомобилей в Ростове-на-Дону

В одной из машин находилась девушка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дерево помяло пять автомобилей. Фото: vk.com "Ростов Главный"Дерево помяло пять автомобилей. Фото: vk.com "Ростов Главный"
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В донской столице во дворе жилого дома на Военведе рухнул сухой тополь. Упавшее дерево было смогло придавить сразу пять машин. Очевидцы ЧП поделились кадрами с места происшествия в соцсетях.

Огромный тополь рухнул на улице Оганова, 10. В момент произошедшего в одной из автомобилей находилась девушка. Чудом пассажирка не пострадала.

- Упал большой высохший тополь. «Солярис» всмятку, и остальным машинам тоже досталось неплохо, - сообщается в паблике «Ростов Главный».

В социальных сетях ростовчане отметили, что произошедшего можно было избежать, если дерево вовремя спилили.

Судя по снимкам, сломанные ветки буквально накрыли автомобили. Собственникам машин придется проводить ремонт транспортных средств и добиваться компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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