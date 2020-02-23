Сухое дерево разбило пять припаркованных автомобилей в Ростове-на-Дону
В донской столице во дворе жилого дома на Военведе рухнул сухой тополь. Упавшее дерево было смогло придавить сразу пять машин. Очевидцы ЧП поделились кадрами с места происшествия в соцсетях.
Огромный тополь рухнул на улице Оганова, 10. В момент произошедшего в одной из автомобилей находилась девушка. Чудом пассажирка не пострадала.
- Упал большой высохший тополь. «Солярис» всмятку, и остальным машинам тоже досталось неплохо, - сообщается в паблике «Ростов Главный».
В социальных сетях ростовчане отметили, что произошедшего можно было избежать, если дерево вовремя спилили.
Судя по снимкам, сломанные ветки буквально накрыли автомобили. Собственникам машин придется проводить ремонт транспортных средств и добиваться компенсации.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU