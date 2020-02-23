«Я покупаю на рынке и радуюсь!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о любви к дорогим брендам

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:39:04+03:00

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Фотомодель из Ростова-на-Дону Мария Лиман, известная по жарким снимкам для популярного мужского журнала Playboy, оказалась в центре внимания подписчиков из-за своих высказываний. Так, девушка сообщила, что после переезда в Лондон влюбилась в дорогие бренды.

liman_maria Мария Лиман проходит обучение в Лондоне

- В последнее время я стала жутким шопоголиком, хотя раньше магазины меня раздражали и я предпочитала смотреть на вещи на своих подругах либо на звездах в журналах. После переезда в Лондон я полюбила бренд Chanel, а для повседневной жизни предпочитаю LV, – призналась Мария Лиман.

Цена вещей в этих магазинах зачастую превышает несколько сотен тысяч рублей. Откуда у модели такие деньги девушка не уточнила. Сейчас ростовская красавица учится на курсах актерского мастерства, каждый час брюнетки расписан по минутам из-за напряженного графика.

maria_lliman Модель много путешествует по работе

Слова Марии Лиман пришлись не по душе подписчикам. Люди стали выказывать мнение о том, что красотка стала совсем далека от народа и делились мнением: «Я покупаю на рынке и радуюсь!», «Тебе подойдет старая ряса», «Можете себе позволить и хорошо», «Зачем хвастаться вещами, на которые сама не заработала». «Покупаю на рынке. Примерку можно на картонке произвести и подождать, пока принесут зеркало с другой точки. Люблю романтику» и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU