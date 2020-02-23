Актриса Ирина Безрукова показала фото ребенка

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:57:20+03:00

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Знаменитая актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала фотографию девочки. Артистка предложила поклонникам угадать возраст ребенка.

Выяснилось, что это снимок самой Ирины Безруковой в детстве. Многие люди во время обсуждения сошлись во мнении, что на черно-белом фото, где маленькая Ирочка держит в руках игрушку, ей всего 5 или 6 лет.

Актриса Ирина Безрукова в детстве. Фото: Instagram Ирина Безрукова

По мнению поклонников, артистка с годами почти не изменилась. Узнать на фото будущую звезду просто.

- А Вы всё такая же хорошенькая. И женственность в Вас с самого раннего возраста. На Вас приятно смотреть, - делятся мнением подписчики в соцсетях.

Стоит отметить, что Ирина Безрукова активно ведет свой Instagram. Артистка часто публикует фотографии из детства, делится своими мыслями с подписчиками, новыми образами и ролями в фильмах и сериалах, что вызывает большой интерес публики.

В свои 54 года знаменитость прекрасно выглядит и даст фору молодым актрисам. У Ирины Безруковой нет вредных привычек, она не употребляет алкоголь и придерживается здорового образа жизни

ИСТОЧНИК KP.RU