Актриса Ирина Безрукова показала фото ребенка
Знаменитая актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала фотографию девочки. Артистка предложила поклонникам угадать возраст ребенка.
Выяснилось, что это снимок самой Ирины Безруковой в детстве. Многие люди во время обсуждения сошлись во мнении, что на черно-белом фото, где маленькая Ирочка держит в руках игрушку, ей всего 5 или 6 лет.
Актриса Ирина Безрукова в детстве. Фото: Instagram Ирина Безрукова
По мнению поклонников, артистка с годами почти не изменилась. Узнать на фото будущую звезду просто.
- А Вы всё такая же хорошенькая. И женственность в Вас с самого раннего возраста. На Вас приятно смотреть, - делятся мнением подписчики в соцсетях.
Стоит отметить, что Ирина Безрукова активно ведет свой Instagram. Артистка часто публикует фотографии из детства, делится своими мыслями с подписчиками, новыми образами и ролями в фильмах и сериалах, что вызывает большой интерес публики.
В свои 54 года знаменитость прекрасно выглядит и даст фору молодым актрисам. У Ирины Безруковой нет вредных привычек, она не употребляет алкоголь и придерживается здорового образа жизни
ИСТОЧНИК KP.RU