2020-02-23T09:57:20+03:00
Общество

Актриса Ирина Безрукова показала фото ребенка

Знаменитость заинтриговала подписчиков
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Актриса Ирина Безрукова. Фото: Instagram Ирина БезруковаАктриса Ирина Безрукова. Фото: Instagram Ирина Безрукова
Изменить размер текста:

Знаменитая актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала фотографию девочки. Артистка предложила поклонникам угадать возраст ребенка.

Выяснилось, что это снимок самой Ирины Безруковой в детстве. Многие люди во время обсуждения сошлись во мнении, что на черно-белом фото, где маленькая Ирочка держит в руках игрушку, ей всего 5 или 6 лет.

Актриса Ирина Безрукова в детстве. Фото: Instagram Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова в детстве. Фото: Instagram Ирина Безрукова

По мнению поклонников, артистка с годами почти не изменилась. Узнать на фото будущую звезду просто.

- А Вы всё такая же хорошенькая. И женственность в Вас с самого раннего возраста. На Вас приятно смотреть, - делятся мнением подписчики в соцсетях.

Стоит отметить, что Ирина Безрукова активно ведет свой Instagram. Артистка часто публикует фотографии из детства, делится своими мыслями с подписчиками, новыми образами и ролями в фильмах и сериалах, что вызывает большой интерес публики.

В свои 54 года знаменитость прекрасно выглядит и даст фору молодым актрисам. У Ирины Безруковой нет вредных привычек, она не употребляет алкоголь и придерживается здорового образа жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актриса Ирина Безрукова показала фото ребенка
«Я покупаю на рынке и радуюсь!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о любви к дорогим брендам
Сухое дерево разбило пять припаркованных автомобилей в Ростове-на-Дону
"Солярис всмятку": в Ростове упавшее дерево раздавило пять машин
«Готов к быстрому восстановлению»: после травмы футболист Тарасов надеется скоро вернуться на поле
«У меня сегодня второй день рождения»: артисты «дискотеки 80-х» чуть не разбились по трассе в Волгодонск
Один сбил, другой переехал: на трассе в Ростовской области под колесами погиб пешеход
Сплошные руины: появилось видео из квартиры в Азове, где взорвался газ
«Бабахнуло так, что стены задрожали»: очевидец рассказал подробности взрыва газа в Азове
По факту гибели людей при взрыве газа в Азове возбуждено уголовное дело
Взрыв газа в Азов: стала известна причина трагедии
В Азове 79 спасателей работают на месте взрыва газа
В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав с 15-го этажа