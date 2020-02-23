«Этому городу нужна помощь!»: В Ростове Человек-паук слепил себе на подмогу Халка
В социальных сетях ростовчане обсуждают необычного снеговика и его создателя. Яркие снимки Человека-паука, слепившего Халка, выложили подписчики популярного городского паблика.
Халк оказался похожим на оригинал. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
- Такое может быть только в Ростове: Человек-паук слепил снежного Халка на Орбитальной (СЖМ). Скульпторы: Никита Карпенко, Иришка Журавлева и Илья Мясников, - сообщил авто публикации в группе «Ростов-главный»
Жителей донкой столицы удивил необычный дуэт и они стали активно обсуждать произошедшее: «Чудеса в Ростове», «Психоделика, часть первая», «Какая прикольная идея» и т.д.
Необычные фигуры удивили ростовчан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Часть комментаторов заинтересовал и необычный цвет снежной скульптуры, и люди стали предполагать какой краситель использовали автору снежной композиции. Среди вариантов: зеленка, гуашь и даже абсент.
Многие сочли фигуру интересной и поспешили сфотографироваться с Халком.
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ИСТОЧНИК KP.RU