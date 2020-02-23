2020-02-23T11:40:49+03:00
Общество

«Этому городу нужна помощь!»: В Ростове Человек-паук слепил себе на подмогу Халка

Герои комиксов появились на Орбитальной
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Герои появились на Орбитальной. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Герои появились на Орбитальной. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В социальных сетях ростовчане обсуждают необычного снеговика и его создателя. Яркие снимки Человека-паука, слепившего Халка, выложили подписчики популярного городского паблика.

Халк оказался похожим на оригинал. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Халк оказался похожим на оригинал. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

- Такое может быть только в Ростове: Человек-паук слепил снежного Халка на Орбитальной (СЖМ). Скульпторы: Никита Карпенко, Иришка Журавлева и Илья Мясников, - сообщил авто публикации в группе «Ростов-главный»

Жителей донкой столицы удивил необычный дуэт и они стали активно обсуждать произошедшее: «Чудеса в Ростове», «Психоделика, часть первая», «Какая прикольная идея» и т.д.

Необычные фигуры удивили ростовчан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Необычные фигуры удивили ростовчан. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Часть комментаторов заинтересовал и необычный цвет снежной скульптуры, и люди стали предполагать какой краситель использовали автору снежной композиции. Среди вариантов: зеленка, гуашь и даже абсент.

Многие сочли фигуру интересной и поспешили сфотографироваться с Халком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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