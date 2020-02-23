В Ростове-на-Дону во время пожара в многоквартирном доме пострадала женщина
В донской столице накануне на улице Казахской около девяти часов вечера произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации, в квартире горожанки замкнуло проводку. Пожар площадью десять квадратных метров тушили семь спасателей и две единицы техники.
- Пострадавшая 42-летняя горожанка отравилась продуктами горения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас женщина находится под присмотром медиков в оной из ростовских больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU