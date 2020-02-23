2020-02-23T11:49:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время пожара в многоквартирном доме пострадала женщина

Огонь тушили семь спасателей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Огонь тушили семь спасателей. Фото: Архив КПОгонь тушили семь спасателей. Фото: Архив КП
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В донской столице накануне на улице Казахской около девяти часов вечера произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации, в квартире горожанки замкнуло проводку. Пожар площадью десять квадратных метров тушили семь спасателей и две единицы техники.

- Пострадавшая 42-летняя горожанка отравилась продуктами горения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас женщина находится под присмотром медиков в оной из ростовских больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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