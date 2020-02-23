Директор донской строительной фирмы по подложным документам присвоил миллион рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:15:08+03:00

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено дело по статье «Мошенничество» Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ростовской области полицейские выявили факт мошенничества при проведения капитального ремонту здания детского сада.

По материалам дела, директор одной из строительных организаций заключил договоры подряда по выполнению капитального ремонта здания детского сада.

- Злоумышленник внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, в результате чего похитил более одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU