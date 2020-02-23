Под Ростовом женщина упала под автобус и чудом осталась жива

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях ростовчане обсуждают видео чудесного спасения жительницы Азова, которая случайно упала на дорогу прямо перед мчащимся автобусом. Каким-то чудом женщина осталась жива.

Произошедшее попало на видео. Люди посчитали, что дончанке можно смело отмечать второй день рождения, ведь в случае, если бы расстояние между девушкой и колесами было на несколько см меньше, то пострадавшая бы погибла.

– Девушке в Азове стало плохо прямо на остановке. Ее понесло на проезжую часть – и головой она угодила прямо под мчащийся автобус. Почти. Буквально пара сантиметров отделили ее если не от гибели, то точно от тяжелой инвалидности на всю жизнь, – сообщают в социальных сетях.

Потерявшая равновесие азовчанка не только уворачивается от автобуса, но чудом не угодила под машину, которая ехала за ним. Второй автомобиль тоже успел вовремя затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU