2020-02-23T16:05:40+03:00
Общество

Под Ростовом женщина упала под автобус и чудом осталась жива

Дончанке предложили отметить второй день рождения
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Женщине внезапно стало плохо. Фото: соцсетиЖенщине внезапно стало плохо. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В соцсетях ростовчане обсуждают видео чудесного спасения жительницы Азова, которая случайно упала на дорогу прямо перед мчащимся автобусом. Каким-то чудом женщина осталась жива.

Произошедшее попало на видео. Люди посчитали, что дончанке можно смело отмечать второй день рождения, ведь в случае, если бы расстояние между девушкой и колесами было на несколько см меньше, то пострадавшая бы погибла.

– Девушке в Азове стало плохо прямо на остановке. Ее понесло на проезжую часть – и головой она угодила прямо под мчащийся автобус. Почти. Буквально пара сантиметров отделили ее если не от гибели, то точно от тяжелой инвалидности на всю жизнь, – сообщают в социальных сетях.

Потерявшая равновесие азовчанка не только уворачивается от автобуса, но чудом не угодила под машину, которая ехала за ним. Второй автомобиль тоже успел вовремя затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области на руках врачей умер малыш, вдохнувший канцелярский гвоздик
После родов жена футболиста Дмитрия Тарасова рыдала две недели
Под Ростовом женщина упала под автобус и чудом осталась жива
Директор донской строительной фирмы по подложным документам присвоил миллион рублей
Телеведущий Дмитрий Дибров после экстренной госпитализации дал обещание Елене Малышевой
В Ростове-на-Дону во время пожара в многоквартирном доме пострадала женщина
«Этому городу нужна помощь!»: В Ростове Человек-паук слепил себе на подмогу Халка
В Ростове-на-Дону прошли съемки популярного телешоу преображения «Рогов в городе»
Актриса Ирина Безрукова показала фото ребенка
«Я покупаю на рынке и радуюсь!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о любви к дорогим брендам
Сухое дерево разбило пять припаркованных автомобилей в Ростове-на-Дону
"Солярис всмятку": в Ростове упавшее дерево раздавило пять машин
«Готов к быстрому восстановлению»: после травмы футболист Тарасов надеется скоро вернуться на поле
«У меня сегодня второй день рождения»: артисты «дискотеки 80-х» чуть не разбились по трассе в Волгодонск
Один сбил, другой переехал: на трассе в Ростовской области под колесами погиб пешеход
Сплошные руины: появилось видео из квартиры в Азове, где взорвался газ
«Бабахнуло так, что стены задрожали»: очевидец рассказал подробности взрыва газа в Азове
По факту гибели людей при взрыве газа в Азове возбуждено уголовное дело
Взрыв газа в Азов: стала известна причина трагедии
В Азове 79 спасателей работают на месте взрыва газа
В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав с 15-го этажа