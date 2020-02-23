В Ростовской области на руках врачей умер малыш, вдохнувший канцелярский гвоздик

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:40:39+03:00

Медики не смогли спасти жизнь малыша Фото: Архив "КП"

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В Новочеркасске врач не смогли спасти четырехлетнего малыша, который случайно вдохнул канцелярский гвоздик.

Родители мальчика привезли его в больницу самостоятельно, не дожидаясь скорой. Малыш попал к врачам без сознания. Медики поняли, что ребенок перенес клиническую смерть.

По информации издания Tuzlovgrad.ru, медики не сразу поняли, что пострадавший не проглотил гвоздик, а вдохнул его. Острый предмет повредил трахею и вызвал болевой спазм, который в скором времени спровоцировал остановку сердца и дыхания.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, как гвоздик мог попасть в дыхательные пути четырехлетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU