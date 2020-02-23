В Ростовской области на руках врачей умер малыш, вдохнувший канцелярский гвоздик
В Новочеркасске врач не смогли спасти четырехлетнего малыша, который случайно вдохнул канцелярский гвоздик.
Родители мальчика привезли его в больницу самостоятельно, не дожидаясь скорой. Малыш попал к врачам без сознания. Медики поняли, что ребенок перенес клиническую смерть.
По информации издания Tuzlovgrad.ru, медики не сразу поняли, что пострадавший не проглотил гвоздик, а вдохнул его. Острый предмет повредил трахею и вызвал болевой спазм, который в скором времени спровоцировал остановку сердца и дыхания.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, как гвоздик мог попасть в дыхательные пути четырехлетнего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU