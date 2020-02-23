Татьяна Котова без трусиков пожелала мужчинам уверенности и любви

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:03:39+03:00

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Обладательница титула "Мисс Россия", ростовчанка Татьяна Котова в очередной раз поразила поклонников своими откровенными фотографиями. Девушка сделала небольшое видео из своих самых любимых снимков, на которых оказались фотографии в бикини, купальниках и даже без трусиков.

kottova Татьяна Котов поздравила мужчин с 23 февраля

- Поздравляю всех мужчин! С 23 февраля и хочу пожелать силы, мужества и уверенности! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок - достойным, каждая идея - рабочей, каждое слово - значимым, а каждое действие - уверенным! Любите и побеждайте всегда, - обратилась к поклонникам певица Татьяна Котова.

Очарованные мужчины стали писать слова благодарности певице. Мужчины подчеркивали, что в этот день не хватало такого душевного поздравления и красоты, которую подарила всем Татьяна Котова.

Защитники Отечества благодарили знаменитость за внимание и оставляли комментарии: "Самая красивая девушка России", "Определённо, это лучшее поздравление для меня!", "Как же ты прекрасна,ох и повезло же кому-то", "Вот это поздравление! Особенно фото, где без трусов. Искренне верю, что именно так и нужно поздравлять всех мужчин страны".

ИСТОЧНИК KP.RU