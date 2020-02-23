Донские спасатели вытащили собаку из воды

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:16:33+03:00

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В Ростовской области в ст. Вешенской на заливе Мигулянка спасатели вытащили из воды собаку, которая провалилась под лед, сообщает областная служба спасения на водах.

Один из спасателей подразделения заметил, как собака, гулявшая с хозяином, выбежала на лед и провалилась. Вытащить животное из воды было трудно. Пострадавшая немецкая овчарка была крайне напугана. Спасатели приняли решение следовать за псом вброд по воде.

- Животное было спасено и передано хозяину, - отмечено в сообщении.

Спасатели просят людей думать о безопасности. Выходить на лед в феврале крайне опасно для жизни. В случае возникновения ЧС необходимо позвонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU