Донские спасатели вытащили собаку из воды
В Ростовской области в ст. Вешенской на заливе Мигулянка спасатели вытащили из воды собаку, которая провалилась под лед, сообщает областная служба спасения на водах.
Один из спасателей подразделения заметил, как собака, гулявшая с хозяином, выбежала на лед и провалилась. Вытащить животное из воды было трудно. Пострадавшая немецкая овчарка была крайне напугана. Спасатели приняли решение следовать за псом вброд по воде.
- Животное было спасено и передано хозяину, - отмечено в сообщении.
Спасатели просят людей думать о безопасности. Выходить на лед в феврале крайне опасно для жизни. В случае возникновения ЧС необходимо позвонить по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU