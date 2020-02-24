2020-02-24T11:27:21+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону балкон рухнул вместе с людьми

Два человека ранены
Татьяна Лысенко
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Врачи увезли раненых в больницуВрачи увезли раненых в больницуФото: Ольга ГОПАЛО
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Сегодня, 24 февраля, в четыре часа утра в переулке Семашко, 32/68, обрушился балкон второго этажа. В это время на нем находились двое мужчин.

- "Скорая" прибыла на место происшествия через 10 минут. Врачи оказали помощь двум пострадавшим, рухнувшим с высоты около пяти метров. У одного - закрытый перелом левой лодыжки и пяточной кости правой стопы. У другого - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана колена, травматический шок,- сообщил «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Мужчины госпитализированы в городскую больницу №1 имени Семашко и в ГБСМП. Состояние обоих - средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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