Ростовская пенсионерка с проблемами памяти ушла из дома и пропала

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:21:40+03:00

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В донской столице ведутся поиски 87-летней Марии Никаноровны Бычковой.Пенсионерка вышла из своего дома, расположенного по улице Евдокимова и пропала.

О местонахождении женщины ничего не известно уже три дня. Родственники и близкие люди женщины переживают за ее состояние, ведь Мария Бычкова нуждается в медицинский помощи и у нее есть проблемы с памятью.

- Рост пропавшей около 150 сантиметров, волосы седые, глаза карие. При ходьбе сутулится, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг".

По их словам, в день исчезновения была одета в синее пальто в клетку, черную водолазку, черную юбку и полусапожки

Если, вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. Самое главное, это не быть равнодушным к чужой беде.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU