В Ростове-на-Дону в школе на девочку свалилось пианино

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:15:12+03:00

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В Ростове-на-Дону на девятилетнюю девочку упало пианино. Произошло это в одном из учебных заведений в переулке Семашко. После уроков подростки играли и дурачились. Одна девчонка стала тянуть куда-то свою подружку. А та изо всех сил сопротивлялась. И, хохоча, крепко уцепилась за стоявшее поблизости пианино. Настолько крепко, что оно опрокинулось прямо на нее своей фронтальной поверхностью! И придавило к полу.

К счастью, непоправимого не произошло. Хотя, если вспомнить, какими тяжеленными бывают эти музыкальные инструменты, то становится не по себе… Ведь далеко не каждые грузчики возьмутся затаскивать их на этаж вдвоем и втроем.

Прибежавшие взрослые быстро подняли инструмент. А врачи «скорой помощи» были на месте уже через 12 минут! Быстро оказали пострадавшему ребенку необходимую медицинскую помощь. И, не смотря на все городские автомобильные пробки, экстренно домчали юную пациентку, получившую травму позвоночника, в городскую больницу № 20. Спустя время она была выписана из больницы домой в удовлетворительном состоянии.

Увы, в Ростове частенько случалось, что на детей падали различные бытовые предметы. Одно время прошла даже какая-то «черная полоса» падений на маленьких ростовчан телевизоров. Не таких, как нынешние - легкие и плоские. А старого образца, довольно массивные. И дело заканчивалось переломами, травмами, сотрясениями. Ростовские врачи из ГБСМП тогда проанализировали, почему так часто на малышей стали опрокидываться «телики». И выяснили, что все дело в неустойчивых подставках на колесиках под телевизоры, которые были в моде.

Теперь получается, что и с пианино тоже нужно быть осторожными во время бурных подростковых игр. Хотя, хочется надеяться, что это все же единичный случай в Ростове, а не тенденция.

ИСТОЧНИК KP.RU