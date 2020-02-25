Губернатор Ростовской области посетил выставочную площадку ГК «Чистый город»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:29:59+03:00

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Регоператор «Чистый город» принял участие во встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с представителями сферы экологии. В рамках мероприятия, которое прошло в конгресс-холле Донского государственного технического университета, состоялся отчет министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о работе за пять лет и задачах до 2024 года.

Губернатор Василий Голубев посетил выставочную площадку ГК «Чистый город» о необходимости внедрения раздельного сбора и ознакомился с экспозицией, на которой были представлены различные типы коммунальных отходов, полезное сырье, а также контейнеры для раздельного сбора.

Глава региона отметил, что для результативной реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами потребуется около пяти лет, один год уже прошел. В целом система заработает тогда, когда в нее включатся не только региональный оператор и органы власти, но и каждый житель Ростовской области.

- Задача непростая, но деваться нам просто некуда, - подчеркнул Василий Голубев. – Мы не можем, и не будем останавливаться, иначе все, что за многие десятки лет складировалось, в том числе неправильно, даст свой эффект. Мы только что увидели один из элементов выставки, где специалисты, которые занимаются сбором и переработкой мусора, показали нам, что и сколько разлагается. Например, пластик – до тысячи лет! Представляете, сколько его сейчас накоплено в земле и на земле. И многое из этого, если не все, мы должны перерабатывать.

В рамках встречи был затронут вопрос создания МЭОКов в регионе, в том числе и строительство одного из них на территории Мясниковского района. Глава региона отметил, что реализация проекта находится под постоянным контролем областной власти и надзорных органов.