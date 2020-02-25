В Ростовской области только за выходные пострадали семь пешеходов

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:44:48+03:00

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Сразу шесть пешеходов пострадали в минувшие выходные на Дону в дорожных авариях, еще один погиб. Такую печальную статистику озвучили в Управлении ГИБДД по Ростовской области. При этом, как уточняют в ведомстве, большинство аварий случились вблизи или на пешеходных переходах.

К примеру, 24 февраля, около шести часов вечера водитель автомобиля марки «Жигули» в Азове сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Подростка в экстренном порядке госпитализировали в больницу.

В Управлении напоминают: за то, что водитель не пропустил пешехода на зебре он может поплатиться рублем. Штраф за такое составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

А вот, если был причинен легкий вред здоровью, то штраф возрастает до пяти тысяч рулей. Либо горе-водителя могут лишить прав до полутора лет. Если же речь идет о средней степени тяжести штраф возрастает - от 10 до 25 тысяч, а прав могут лишить на два года. А вот за причинении тяжкого вреда здоровью грозит уже и уголовная ответственность. Наказание - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

- Основной причиной происшествий в большинстве случаев является проблема несвоевременного обнаружения водителем пешеходов на проезжей части в темное время суток, особенно, если они одеты в темную одежду, которая сливается с фоном дорожного полотна и окружающей обстановкой, - добавили в госавтоинспекции региона. - Для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток, пешеходу необходимо обеспечить себя световозвращающими элементами. Это на 70% может уменьшить риск гибели. А в сложных погодных условиях необходимо проявлять уважение по отношению к друг другу. И при приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU