На Дону меньше, чем за месяц эвакуировали шесть тысяч авто

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:47:00+03:00

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На Дону тысячам автомобилистов пришлось изрядно понервничать, когда они не обнаружили свою машину в том месте, где ее оставили. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, только в январе этого года больше шести тысяч жителей региона привлекли к ответственности за неправильно припаркованные авто. Так, наказание за парковку транспорта вблизи или на остановочном комплексе сегодня составляет тысячу рублей. Плюс, автомобиль нарушителя эвакуируют на штрафстоянку.

- Ежедневно полицейские получают огромное количество жалоб на автомобилистов, которые оставляют свои машины на остановках, вторым рядом на проезжей части, на пешеходных переходах и тротуарах, - уверены в ведомстве. - А ведь такая парковка создает так называемые «дорожные ловушки». Пассажиров общественного транспорта и пешеходов попросту не видно из-за стоящих в зоне остановки машин. Как результат – дорожные происшествия.

В итоге эвакуаторы выезжают не только по заявкам инспекторов, сигналы поступают и от сотрудников Городского центра управления пассажирскими перевозками. В распоряжении последних 104 камеры обзорного наблюдения, а также 106 комплексов фото и видеофиксации. При обнаружении нарушителей адрес и государственный номер авто сообщают в дежурную часть Госавтоинспекции. А тем водителям, кто не находит своих железных коней на месте неправильной парковки, полицейские советуют звонить напрямую в дежурную часть ГИБДД.

- Там расскажут, на какой штрафстоянке искать машину, - добавил начальник отдела оперативного реагирования и взаимодействия центра Иван Мавроди.

ИСТОЧНИК KP.RU