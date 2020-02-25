Под куполом совсем не страшно. В ростовском цирке прошел мастер-класс по акробатике.

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:26:57+03:00

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В Ростове-на-Дону артисты программы «Аливрувер» на манеже государственного цирка провели мастер-класс для журналистов. Заслуженный артист России, педагог ростовского цирка Борис Артемьев, продемонстрировал правильную технику акробатических трюков и рассказал об особенностях выступлений на манеже.

Все начинается с разминки. Привычная для артистов подготовка к репетиции, для приглашенных уже была небольшим испытанием на выносливость, однако, дальше было еще интересней. Руководитель номера Free Run Семен Крицкий представил акробатическую дорожку. На специальной упругой платформе мастер дал урок по выполнению прыжков и стойки на руках. Некоторые смогли осилить даже сальто. По его словам, главное чувствовать свое тело и сохранять равновесие.

У следующего снаряда журналистов ждала Екатерина Остудина, которая показала некоторые элементы номера «воздух на ремнях». В «полете» нужно крепко держаться за веревки и при этом сохранять баланс, контролировать каждое движение тела. Тренер отметила, что нельзя забывать о красоте исполнения: тянуть носочки и стараться выполнять трюки плавно, без рывков.

Мастер-класс завершился упражнениями на «русской палке». Вячеслав Лебедьков рассказал, что главное — это зафиксироваться и двигаться, как можно меньше. Все остальное, по его словам, в прямом смысле лежит на плечах тех, кто держит снаряд.

- Все элементы требуют тщательной отработки. Когда артист на манеже, все внимание устремлено на него. И вот, наконец, он выполняет сложнейший трюк, на который потратил очень много сил, и замирает в «комплименте». Зрители осыпают его овациями, они впитывают эту энергию, заряжаются ей. В этом сакральный смысл цирка, - отметил Борис Артемьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/762810" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону артисты программы «Аливрувер» на манеже государственного цирка провели мастер-класс для журналистов. Видео: архив Ростовского государственного цирка.

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