2020-02-25T16:32:00+03:00
Общество

ФК «Ростов» выпустил особенные билеты на матч с ЦСКА

Игра состоится на "Ростов-Арене"
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коллекционные билеты выпустили к 90-летию клуба. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Коллекционные билеты выпустили к 90-летию клуба. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

У болельщиков главного донского футбольного клуба появилась уникальная возможность заполучить особенные билеты. В честь 90-летия "Ростова" выпущены коллекционные билеты на матч с ЦСКА, сообщает пресс-служба желто-синих.

- В честь 90-летия "Ростова" мы подготовили билеты с изображением 12 легенд в истории нашей команды. В первой серии – Виктор Владимирович Понедельник и Валерий Николаевич Синау, - отмечено в сообщении.

Приобрести особенные коллекционные билеты можно в кассах стадионов "Ростов-Арена" и "Олимп-2". Матч "Ростов" – ЦСКА пройдет в донской столице 9 марта в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24