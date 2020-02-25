ФК «Ростов» выпустил особенные билеты на матч с ЦСКА

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:32:00+03:00

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У болельщиков главного донского футбольного клуба появилась уникальная возможность заполучить особенные билеты. В честь 90-летия "Ростова" выпущены коллекционные билеты на матч с ЦСКА, сообщает пресс-служба желто-синих.

- В честь 90-летия "Ростова" мы подготовили билеты с изображением 12 легенд в истории нашей команды. В первой серии – Виктор Владимирович Понедельник и Валерий Николаевич Синау, - отмечено в сообщении.

Приобрести особенные коллекционные билеты можно в кассах стадионов "Ростов-Арена" и "Олимп-2". Матч "Ростов" – ЦСКА пройдет в донской столице 9 марта в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU