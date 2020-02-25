Уникальные для Юга России магистерские программы по психологии запустит ДГТУ

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:46:43+03:00

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В Ростове-на-Дону заработают новые междисциплинарные магистерские программы по направлению «Психология». Об этом рассказали в ДГТУ. Речь идет о том, что в новом учебном году вуз займется подготовкой специалистов по юридической и спортивной психологии, анималотерапии и социальному сопровождению. А обучение будет доступно как на бюджетной, так и контрактной основе.

Так, образовательная программа «Анималотерапия» разработана совместно с биологами факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» опорного вуза. Магистранты изучат основы зоопсихологии, освоят методики лечения и профилактики психологических, психических и физических заболеваний у взрослых и детей с привлечением животных.

– Анималотерапия набирает популярность, спрос на специалистов в этой области растет с каждым днем, – рассказала декан факультета «Психология, педагогика и дефектология» Ирина Абакумова. – Лечебные методики, опирающиеся на целебное действие контакта с животными, помогают улучшить психологическое и физиологическое состояние пациентов. ДГТУ станет первым вузом в России, который займется подготовкой специалистов подобного профиля. В течение двух лет магистранты освоят методы зоотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, например с ДЦП, аутизмом и различными нарушениями в коммуникативной сфере.

К слову, практические занятия будут проходить как в педагогических, так и реабилитационных центрах донской столицы, а также в конноспортивном клубе ДГТУ «Ход конем».

ВАЖНО!

С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ, можно ознакомиться на САЙТЕ.

Приемная комиссия ДГТУ находится по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус ДГТУ, 1-й этаж, каб. 108, тел. (863) 273-85-66.