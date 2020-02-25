2020-02-25T18:12:53+03:00
Общество

«У Насти нет одного ушка»: Маленькой жительнице Таганрога пытаются вернуть слух

На операцию для малышки надо собрать четыре миллиона рублей
Ольга ГОПАЛО
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На операцию для малышки надо собрать четыре миллиона рублей. Фото: Фонд «Николая Чудотворца».На операцию для малышки надо собрать четыре миллиона рублей. Фото: Фонд «Николая Чудотворца».
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В Таганроге пытаются помочь четырехлетней Настеньке Беловол. Известно, что девочка появилась на свет с редчайшим заболеванием – атрезией ушного прохода. Попросту говоря, у Насти нет одного ушка.

- Сурдологи говорят, что в России специалисты могут исправить дефект ушной раковины путем пересадки реберного хряща ребенка, - рассказали в Фонде «Николая Чудотворца», который собирает деньги для малышки. - Такая операция довольно сложная, проводится в три этапа и возможна только в возрасте 9-12 лет. При этом велика вероятность того, что хрящ рассосется и операция не приведет к улучшению слуха.

Однако семье Беловол удалось попасть на консультацию к доктору из Калифорнийского Института Уха Международного Центра Атрезии и Микротии, где выполнено уже более тысячи хирургических операций. Американские специалисты высоко оценили шансы Насти обрести слух. Более того, они смогут восстановить перепонку, создать полноценное ухо и ушной проход. При этом важно провести операцию с трех до пяти лет, поскольку кости черепа крепнут, а значит есть риск полной потери слуха.

Однако операция, которая назначена уже на осень текущего года, стоит 87 тысяч долларов. Фонду уже удалось собрать чуть больше миллиона рублей, но требуется еще более четырех миллионов рублей. Родные девочки обращаются ко всем, кто может помочь. Ведь в наших силах сделать так, чтобы девочка смогла жить полноценной жизнью.

ВАЖНО!

Реквизиты фонда:

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский 94, тел. 2500-313

Благотворительный фонд «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся»

ИНН/КПП 6166064480/616601001

ОГРН 1086100000117

Р/сч. 40703810352090000945

Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону

К/сч. 30101810600000000602БИК 046015602

ИСТОЧНИК KP.RU

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