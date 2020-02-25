«У Насти нет одного ушка»: Маленькой жительнице Таганрога пытаются вернуть слух

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:12:53+03:00

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В Таганроге пытаются помочь четырехлетней Настеньке Беловол. Известно, что девочка появилась на свет с редчайшим заболеванием – атрезией ушного прохода. Попросту говоря, у Насти нет одного ушка.

- Сурдологи говорят, что в России специалисты могут исправить дефект ушной раковины путем пересадки реберного хряща ребенка, - рассказали в Фонде «Николая Чудотворца», который собирает деньги для малышки. - Такая операция довольно сложная, проводится в три этапа и возможна только в возрасте 9-12 лет. При этом велика вероятность того, что хрящ рассосется и операция не приведет к улучшению слуха.

Однако семье Беловол удалось попасть на консультацию к доктору из Калифорнийского Института Уха Международного Центра Атрезии и Микротии, где выполнено уже более тысячи хирургических операций. Американские специалисты высоко оценили шансы Насти обрести слух. Более того, они смогут восстановить перепонку, создать полноценное ухо и ушной проход. При этом важно провести операцию с трех до пяти лет, поскольку кости черепа крепнут, а значит есть риск полной потери слуха.

Однако операция, которая назначена уже на осень текущего года, стоит 87 тысяч долларов. Фонду уже удалось собрать чуть больше миллиона рублей, но требуется еще более четырех миллионов рублей. Родные девочки обращаются ко всем, кто может помочь. Ведь в наших силах сделать так, чтобы девочка смогла жить полноценной жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU