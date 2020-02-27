«Все в цирк!»: На Масленичной неделе цирковые представления будут всего за 600 рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:52:28+03:00

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Свой подарок на Масленицу решили сделать горожанам и гостям донской столицы в Ростовском государственном цирке. Там запустили беспрецедентную акцию: с 29 февраля и 1 марта на все билеты цирковой шоу-программы «Аливрувер» распространяется единая цена - 600 рублей. Причем речь идет обо всех секторах и амфитеатре, а также первом и втором рядах балкона.

Как рассказал руководитель Ростовского цирка Игорь Байтингер, зрителей по-прежнему ожидает яркое и красочное выступление. Это и уникальная семья воздушных акробатов Остудиных, которые исполнят для вас номера без страховки, и блестящий клоунский дуэт No comments, и заводные танцевальные номера и, конечно, чудеса ловкости от наших животных.

- Чего стоят только наши медведи: они умеют стоять на передних лапах на проволоке, балансировать на мяче и жонглировать. А звезда нашего шоу - ягуар, который танцует со своим дрессировщиком Андреем Клыковым? Это точно стоит увидеть, - уверен Игорь Евгеньевич, добавив, что такая доступная цена на качество представления никоим образом не повлияет: выступать будут все те же яркие артисты-профессионалы.

ВАЖНО!

Приобрести билеты по уникальной цене можно в кассе и на сайте цирка: https://www.circus-rostov.ru/.

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