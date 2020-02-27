В Ростове мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппарата

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:38:20+03:00

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В Ростове при взрыве самогонного аппарата пострадал 59-летний мужчина. Все случилось в одном из многоквартирных домов на улице Таганрогской.

«Скорую помощь» ростовчанину вызвала вернувшаяся домой с работы жена после того, когда увидела раскуроченный агрегат для производства специфического «продукта». И мужа, с обожженными руками, лицом и грудью.

Бригада врачей ГБСМП констатировала у него ожоги 1-2 степени и 20 процентов тела. Но пострадавший от госпитализации отказывался. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. И передали информацию о нем врачам районной поликлиники. На следующий день они посетили ростовчанина. И он , видимо, отойдя от первоначального шока, все же решил ехать в больницу и был госпитализирован в ГБСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU