2020-02-27T13:03:51+03:00
Общество

Стало известно сколько раз будут перекрывать трассу Ростов-Азов в 2020 году из-за соревнований

Дорогу Азов-Ростов начнут перекрывать с апреля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дорогу Азов-Ростов начнут перекрывать с апреляДорогу Азов-Ростов начнут перекрывать с апреляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Донским автомобилистам придется терпеть временные неудобства при движении по трассе Ростов-Азов. В течение 2020 года автодорога будет перекрыта несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Так, трасса будет перекрыта от 0 км до 13 км по направлению от Ростова к Азову. Причиной изменений станут соревнования по велоспорту.

Дорогу Азов-Ростов начнут перекрывать с апреля. Известно, что в этом месяце 11, 12, 24. 25 и 26 проехать по ней автомобилисты не смогут с 9:30 до 16:00 из-за первенства Ростовской области, соревнований «Приз открытия сезона» и XV Олимпиады Дона.

Во время майских праздников 1, 2 и 4 числа трасса будет перекрыта из-за первенства ЮФО и СКФО. В это время пройдет II этап X летней Спартакиады учащихся России 2020 года.

30 июля трассу будет закрыта с 8:30 до 18:00. 31 июля и 3 августа дорогу перекроют с 8:30 до 16:00 из-за проведения финальных соревнований X летней Спартакиады учащихся России.

Движение транспорта будет перекрыто 11 и 13 сентября с 9:30 до 17:00.

Водители смогут объехать закрытую трассу по старой автодороге Ростов - Азов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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