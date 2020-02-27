2020-02-27T13:16:43+03:00
Общество

Чемпионом Ростовской области по бильярду-пулу стал студент ДГТУ

Лучшие спортсмены состязались в дисциплине «Восьмерка «8» по олимпийской системе
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
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В городе Ростове-на-Дону завершился открытый чемпионат Ростовской области по бильярду-пулу. Он был посвящен Дню защитника Отечества и проходил с 23 по 24 февраля. Известно, что соревнования прошли при поддержке региональной Федерации бильярдного спорта и Донского государственного технического университета, в спортивном клубе «Бильярд-ДГТУ».

Для участия в Чемпионате в донскую столицу приехали лучшие спортсмены из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Таганрога, Азова, Батайска и Новочеркасска. Все они состязались в дисциплине «Восьмерка «8» по олимпийской системе – европейской сетке до двух поражений.

В итоге лидером соревнований стал член сборной опорного вуза по бильярду Сафар Али. В настоящее время он - студент факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ. В тройке победителей также Владимир Назаров и Иван Шелкоплясов, занявшие второе и третье места соответственно.

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