2020-02-27T17:52:48+03:00
Общество

В Ростове побит температурный рекорд впервые за 25 лет

Но уже завтра в городе похолодает
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донской столице побит температурный рекорд впервые за 30 годаВ донской столице побит температурный рекорд впервые за 30 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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В донской столице синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в четверг, 27 февраля. По информации Ростовского гидрометцентра, днем воздух прогрелся до + 17,5 градусов.

Специалисты считают, что данный показатель является абсолютным рекордом. В последний раз подобная температура воздуха в Ростове-на-Дону была зафиксирована синоптиками в 1995 году. Тогда 27 февраля показатели составили +17,2 градуса. Самым холодным этот день был в 1985 году. Специалисты зафиксировали резкое снижение температуры воздуха. Столбик термометра опустился до отметки минус 19,5 градусов.

Ожидается, что в последний рабочий день текущей недели в городе вновь похолодает. Днем воздух прогреется максимум до градусов 10 тепла, возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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