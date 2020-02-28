Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:30:27+03:00

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За халатное отношение к работе осудят сотрудников Таганрогской таможни. В отношении двоих служащих поста «Матвеев Курган» возбуждено уголовное дело.

Так, в ноябре 2019 года сотрудники во время контря пропустили через границу автомобиль ГАЗ-2411, владельцем которого был гражданин Украины. Его машина была оснащена газобаллонным оборудованием.

Таможенники, выписали ее владельцу автомобиля разрешение на въезд в РФ, но дальше поста мужчине уехать все равно не удалось. На посту его задержали сотрудники контрразведки.

– Как было установлено, водитель в багажнике автомобиля провез 2 автомата и 2 снайперские винтовки, 20 гранат и множество патронов различного калибра, – сообщили в СКР на транспорте.

В ведомстве отмечают, что недобросовестное отношение подозреваемых к исполнению своих должностных обязанностей, могло привести к подрыву обороноспособности и Конституционного строя Российской Федерации, а также к непоправимым последствия в виде гибели людей.

На таможенников было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Им грозит до трех месяцев ареста или крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU