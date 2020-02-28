2020-02-28T15:14:35+03:00
Общество

Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской

Движение на участки затруднено
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дерево перегородило дорогу. Фото: личный архив читателяДерево перегородило дорогу. Фото: личный архив читателя
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В пятницу, 28 февраля, в донской столице в Октябрьском районе из-за разбушевавшегося ветра рухнуло дряхлое дерево. ЧП произошло на улице Таганрогской неподалеку от кольца Малиновского за железнодорожным переездом.

По словам очевидцев, сухое дерево частично перегородило дорогу. В результате произошедшего на дороге стремительно образуется пробка из автомобилей.

- Во время падения дерева никто из людей не пострадал, но были повреждены провода, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" очевидец.

Движение по дороге затруднено. Фото: личный архив читателя

Движение по дороге затруднено. Фото: личный архив читателя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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