Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:14:35+03:00

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В пятницу, 28 февраля, в донской столице в Октябрьском районе из-за разбушевавшегося ветра рухнуло дряхлое дерево. ЧП произошло на улице Таганрогской неподалеку от кольца Малиновского за железнодорожным переездом.

По словам очевидцев, сухое дерево частично перегородило дорогу. В результате произошедшего на дороге стремительно образуется пробка из автомобилей.

- Во время падения дерева никто из людей не пострадал, но были повреждены провода, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" очевидец.

Движение по дороге затруднено. Фото: личный архив читателя

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ИСТОЧНИК KP.RU