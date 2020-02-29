На Большой Чадовой: пылевой «буревик», рассердивший ростовчан, получил штраф от ГИБДД

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:26:08+03:00

Полицейские нашли водителя погрузчика и дали ему понять, что он неправ

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Ростовчане возмутились антиэкологичными действиями шофера погрузчика, устроившего в самом центре Ростова настоящую рукотворную пылевую бурю.

Видеозапись, вызвавшая приступ гнева у горожан, появилась в инстаграм-аккаунте rostov_roads. На кадрах, сделанных с помощью регистратора, видно, как светлым солнечным днем по улице Большая Садовая ползет косматое черное облако дыма.

После того, как автор ролика давит на педаль газа и решительно въезжает в сумеречную зону, внезапно выясняется, что за плотной завесой скрывается маленький погрузчик. Он-то и подымает в воздух грязную стену из дорожной пыли, как ни в чем не бывало.

rostov_roads Ростовчане возмутились пылевой бурей на улице Большая Садовая.

Под постом набралось много комментариев, в которых жители донской столицы нелицеприятно отзываются о действиях водителя чадящего транспортного средства.

Волну народного возмущения поддержали донские полицейские, которые выписали штраф горе-шоферу, допустившего загрязнение проезжей части.

- После того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель погрузчика загрязняет проезжую часть на улице Большой Садовой в районе дома №73, разбрасывая пыль, полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 41-летний ростовчанин. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 12.33 КРФобАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД выписали нарушителю штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU