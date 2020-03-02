2020-03-02T12:07:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 18-летняя ростовчанка едва не погибла из-за желания рожать дома

В больницу ее доставили после того, как на свет появился малыш
Лысенко Татьяна
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Врачи доставили роженицу в больницуВрачи доставили роженицу в больницуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В минувшие выходные врачам «скорой помощи» пришлось экстренно госпитализировать в роддом 18-летнюю ростовчанку, решившую рожать дома. Роды на дому, об опасности которых столько говорилось в последнее время, чуть не привели к беде…

Вышло так, что роды у молодой особы приняла ее мать. И на свет появился здоровенький доношенный мальчик, с хорошим весом. Однако у роженицы не отходила плацента. А это было чревато: могло начаться сильное кровотечение, угрожавшее жизни и здоровью юной мамочки. И в такой ситуации требовалась экстренная медицинская помощь.

Мать молодой женщины приняла в этой опаснейшей для ее дочери ситуации единственное верное решение ,- вызвала «скорую помощь». Прибывшие медики сумели убедить 18-летнюю ростовчанку немедленно ехать в роддом. И госпитализировали ее вместе с младенцем в одно из медучреждений Ростова, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. И теперь ее жизни уже ничего не угрожает.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник, знакомый с ситуацией, решение рожать первенца дома было для девушки осознанным. Перед родами она начиталась «страшилок» в сети о том, что в больницах, якобы, могут причинить вред. Мать уговаривала роженицу ехать в роддом, но та стояла на своем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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