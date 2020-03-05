2020-03-05T11:53:01+03:00
Общество

«Я рада, что муж попал в тюрьму»: Алана Мамаева призналась, что никогда не сможет простить любимого

Супруга футболиста считает, что колония пошла ему на пользу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Павел и Алана Мамаевы. Фото: Instagram Алана МамаеваПавел и Алана Мамаевы. Фото: Instagram Алана Мамаева
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Полузащитник «Ростова» 31-летний Павел Мамаев и его супруга Алана живут душа в душу. Жена футболиста рассказала о том, что рада тому, что муж попал в тюрьму.

Брюнетка пояснила, что во время драки в кафе футболист находился там со своей пассией-иностранкой, которая чуть не увела мужа из семьи и не лишила детей отца.

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Семья Павла и Аланы Мамаевых
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- Из-за нее все началось. Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит, - сказала Алана Мамаева в интервью НТВ в программе студия «Центрального телевидения».

По словам супруги Павла Мамаева, она чувствовала себя униженной и не понимала почему так произошло.

- Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась, - рассказывает Алана Мамаева в программе НТВ «Звезды сошлись. - Это было тяжело, но по итогу мы вместе. Я знала, что я — жена, он на меня рассчитывал. Он очень переживал, что я уйду от него и разведусь. Ему было важно, чтобы я его дождалась. Конечно, когда все это случилось, я через день думала о разводе. Тогда меня умерла собака, к которой я была очень привязана. На фоне этого я подумала, что измена, которую я не могу простить мужу, не самое страшное, может же произойти настоящая трагедия.

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Алана Мамаева ездила на сборы с мужем в ОАЭ
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Сейчас, как признается супруга футболиста, Павел Мамаев стал более спокойным, уравновешенным и даже перестал ругаться матом. Ей по душе положительные перемены, которые произошли с мужем.

Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов".#мамаев #павелмамаев #фкростов

Напомним, Павел Мамаев попал в колонию из-за драки в московском кафе. Футболист получил срок за хулиганство, который отсидел. После выхода из тюрьмы ФК «Краснодар» разорвал с ним контракт, а после стала известно о том, что футболист стал полузащитником «Ростова». В течение нескольких месяцев Павел Мамаев не мог выходить на поле в качестве игрока из-за юридических проволочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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