2020-03-06T11:11:48+03:00
Общество

Съемки популярного сериала "Сваты-7" заморозили до лета

Команда отсняла все зимние эпизоды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Съемки седьмого сезона возобновятся летом. Фото: Instagram svati_officialСъемки седьмого сезона возобновятся летом. Фото: Instagram svati_official
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Таганрожец Федор Добронравов, который играет роль Ивана Будько в популярном телесериале, заявил об окончании зимних съемок семейного сериала «Сваты».

Все зимние эпизоды отсняли в Белоруссии в заснеженном минске. Творческая команда планирует вернутся на площадку к лету 2020 года.

- Думаю, что в июле начнется очередной этап работы над «Сватами», - рассказал Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro. - Будут ли снимать в Белоруссии или в другом месте, пока не знаю. Я же артист, куда мне скажут, туда и поеду.

В долгожданном седьмом сезоне зрителям обещают множество необычных сцен и даже путешествие во времени. Новый сезон будет наполнен яркими сценами, историями любви и новыми героями. Точную дату запуска сериала на телевизионных экранах продюсеры пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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