Сергей Безруков привез в Ростов "Крестного папу"

10 Март 2020 2020-03-10T11:25:36+03:00

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Один из самых знаменитых актеров России Сергей Безруков побывал в донской столице. Артист привез в Ростов-на-Дону "Безруков Шоу". Театрализованное музыкально-световое выступление с группой «Крестный папа» понравилось ростовчанам.

s_bezrukov Сергей Безруков поблагодарил ростовчан за теплый прием

Артист поблагодарил горожан за теплый прием. Гость показал своим подписчикам залитую солнцем ростовскую набережную и другие виды Ростова.

- Спасибо за жаркий прием, Ростов! Было душевно и драйвово! Ну, а группа «Крестный папа» мчится дальше. 11 марта у нас Южно-Сахалинск... Сегодня перелет! До встречи, дорогие наши, хорошие, - сообщил артист в Instagram.

Подписчики знаменитого артиста Сергея Безрукова завалили его цветами, подаркам и поблагодарили его за визит в донскую столицу. Горожане пообещали также радушно встретить его в Ростове в следующий раз, когда он решит приехать сюда снова.

ИСТОЧНИК KP.RU