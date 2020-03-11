Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала кто живет в ее доме
Жена известного футболиста Павла Мамаева рассказала о своей жизни. Алана провела для подписчиков небольшую экскурсию по дому, в котором живет вместе с мужем и двумя детьми.
Семейное гнездышко Мамаевых оказалось очень уютным и стильным. Хозяйка дома показала обстановку и других обитателей дома. Так, у семьи футболиста есть экзотический серый попугай по кличке Аполлон. Пернатый часто покидает свою клетку и разгуливает по дому.
Попугай Мамаевых. Фото: Instagram Алана Мамаева
В доме Павла и Аланы Мамаевы также живут два породистых щенка породы французский бульдог. Дети обожают играть с малышами в свободное время.
В доме Мамаевых живут два щенка. Фото: Instagram Алана Мамаева
Подписчикам пришлись по душе питомцы пары. Многие посчитали, что наличие домашних животных положительно сказывается на воспитании детей.
ИСТОЧНИК KP.RU