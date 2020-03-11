2020-03-11T12:58:13+03:00
Общество

Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала кто живет в ее доме

Алана поделилась трогательными снимками [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Супруга Павла Мамаева. Фото: Instagram Алана МамаеваСупруга Павла Мамаева. Фото: Instagram Алана Мамаева
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Жена известного футболиста Павла Мамаева рассказала о своей жизни. Алана провела для подписчиков небольшую экскурсию по дому, в котором живет вместе с мужем и двумя детьми.

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Семья Мамаевых
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Семейное гнездышко Мамаевых оказалось очень уютным и стильным. Хозяйка дома показала обстановку и других обитателей дома. Так, у семьи футболиста есть экзотический серый попугай по кличке Аполлон. Пернатый часто покидает свою клетку и разгуливает по дому.

Попугай Мамаевых. Фото: Instagram Алана Мамаева

Попугай Мамаевых. Фото: Instagram Алана Мамаева

В доме Павла и Аланы Мамаевы также живут два породистых щенка породы французский бульдог. Дети обожают играть с малышами в свободное время.

В доме Мамаевых живут два щенка. Фото: Instagram Алана Мамаева

В доме Мамаевых живут два щенка. Фото: Instagram Алана Мамаева

Подписчикам пришлись по душе питомцы пары. Многие посчитали, что наличие домашних животных положительно сказывается на воспитании детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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